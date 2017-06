Actualidade

A ministra da Defesa francesa, Sylvie Goulard, renunciou hoje ao cargo para poder "demonstrar livremente" a sua "boa-fé" num inquérito, em curso, sobre suspeitas de alegados casos de criação de empregos fictícios.

"Desejo estar em condições para demonstrar a minha boa-fé", explicou a ministra centrista num comunicado, evocando o inquérito que está a ser feito ao partido MoDem, a que pertence, sobre eventuais empregos fictícios para funções de assistentes no Parlamento Europeu (PE).

Na segunda-feira, o Eliseu anunciou uma "remodelação técnica" no Governo após as eleições legislativas de domingo, que deram uma maioria clara ao partido do Presidente Emmanuel Macron.