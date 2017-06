Actualidade

Portugal é um dos países da União Europeia (UE) em que mais de 10% da dívida pública são detidos pelo setor não financeiro residente na UE, estando 58,2% nas mãos de não residentes, segundo o Eurostat.

Segundo os dados de 2016 do gabinete de estatística da UE, Portugal é um dos quatro Estados-membros em que mais de 10% da dívida pública está nas mãos do setor não financeiro residente no bloco europeu, a par de Malta (27,7%), Hungria (18,1%) e Irlanda (10,8%).

Por outro lado, mais de metade (58,2%) da dívida portuguesa - a terceira maior da UE, representando 130,4% do produto interno bruto (PIB) - está nas mãos de não residentes, sendo Chipre o país com maior percentagem de dívida detida por estrangeiros (79%), seguindo-se a Letónia (72%), a Áustria (71%), a Finlândia (70%) e a Lituânia (69%).