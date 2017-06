Actualidade

O governador do Banco de Portugal defendeu hoje que os bancos devem conceder crédito a empresas com base nos projetos de negócio destas, em vez de em função das garantias que podem ser prestadas, considerando que isso beneficiaria a sociedade.

"O que bancos devem fazer é financiar [as empresas] em função dos méritos dos projetos e não das garantias prestadas. Financiar em função da entidade financiada e não do proprietário da empresa", disse hoje Carlos Costa em Lisboa, numa conferência sobre 'corporate governance', organizada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo o responsável pelo regulador e supervisor bancário, quando os bancos baseiam as decisões de risco de emprestar dinheiro a uma empresa na existência de garantias pessoais e patrimoniais, que garantam a recuperação do investimento caso a empresa não cumpra o serviço de dívida, "estão a condescender nos modelos empobrecidos de 'governance'", de governação das empresas.