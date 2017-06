Actualidade

O Ministério da Cultura anunciou hoje a composição do novo Conselho Diretivo da Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa, que será presidido por Bruno Navarro.

Em comunicado, o Governo revelou que Bruno Navarro será designado para o cargo de presidente do Conselho Diretivo sob proposta do Ministério da Cultura, enquanto Maria Manuel de Oliveira é indicada para vice-presidente, sob proposta da Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

O mandato do novo Conselho Diretivo inicia-se na próxima segunda-feira, dia 26 de junho, e tem a duração de cinco anos.