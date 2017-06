Actualidade

Mais de três mil pessoas foram mortas depois de outubro de 2016 no conflito na região de Kasai, República Democrática do Congo, indica hoje um documento da Nunciatura Apostólica em Kinshasa.

De acordo com a nota divulgada hoje pela Nunciatura Apostólica na capital da República Democrática do Congo (RDCongo), 3.383 pessoas morreram na sequência de ações violentas na região central do país, desde 2016.

Até ao momento, as Nações Unidas indicavam a existência de "mais de 400 mortos".