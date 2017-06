Actualidade

O governador do Banco de Espanha, Luis María Linde, disse hoje que o Banco Popular era solvente até ao dia 05 de junho, cumprindo os rácios estabelecidos nas normativas de supervisão europeia.

Para o responsável, o problema do Banco Popular foi de "liquidez".

Numa intervenção na comissão de Economia do parlamento para explicar o relatório anual do Banco de Espanha de 2016, Linde rejeitou que a autoridade tenha intervindo na resolução do banco Popular e insistiu que a saída dos depósitos foi o resultado de um "problema distinto".