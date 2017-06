Incêndios

As elevadas temperaturas e vento forte estão a provocar o alastramento do incêndio que lavra no concelho de Góis e que já obrigou à evacuação de três aldeias, originando ainda a retirada de 56 idosos de um lar.

"A temperatura está altíssima, a subir cada vez mais. Eu desloquei-me a uma das povoações e havia uma localidade em que o vento dobra as árvores de uma tal maneira... Aliás, vê-se pelas estradas, que a quantidade de folhas e de carumas que há por ali fora se deve ao forte vento", relatou à agência Lusa a presidente da Câmara de Góis, Lurdes Castanheira.

De acordo com a autarca, já foram evacuadas três povoações - aldeias Velha, de Candosa e de Carvalhal do Sapo --, e "inclusive um lar da terceira idade que pertence à Cáritas Diocesana de Coimbra".