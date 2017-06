Brexit

O governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney, disse hoje que "ainda não é o momento" de subir as taxas de juro no Reino Unido, atualmente em mínimos desde agosto de 2016, apesar do aumento da inflação.

Devido a esta afirmação do governador do banco central britânico, a libra esterlina caiu 0,30% face ao dólar, para 1,27 dólares, e 0,38% face ao euro, para 1,138 euros.

Num discurso perante empresários na City de Londres, Carney defendeu a manutenção das taxas de juros até que se comprove a evolução dos indicadores económicos à medida que avançam as negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).