Actualidade

O emprego no Norte atingiu um "crescimento histórico" no primeiro trimestre de 2017, aumentando 4,2% em termos homólogos, com mais cerca de 65 mil pessoas empregadas, conclui o relatório Norte Conjuntura hoje divulgado.

"A população empregada da Região do Norte observou, no 1º trimestre de 2017, o mais acentuado crescimento de que há registo (ou seja: desde há pelo menos 18 anos), aumentando 4,2% em termos homólogos, impulsionada sobretudo pelos serviços. A taxa de desemprego voltou a diminuir, para 10,9%", indica o relatório trimestral que identifica as tendências que marcam a evolução económica, a curto prazo, no território e a que a Lusa teve acesso.

Elaborado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), o documento destaca que, nos primeiros três meses de 2017, a região assistiu "à aceleração do crescimento do emprego, das exportações e de alguns dos principais indicadores disponíveis relacionados com o consumo e com o investimento, bem como à subida da taxa de inflação e à continuada diminuição do crédito às empresas".