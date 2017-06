Pedrógão Grande

O comandante operacional da Proteção Civil, Vitor Vaz Pinto, disse hoje que o incêndio de Góis "é preocupante", uma vez que está a lavrar com grande intensidade, informação corroborada pela ministra da Administração Interna.

"Góis uma situação preocupante, o incêndio está a lavrar com grande intensidade e a ser objeto de análise muito particular", afirmou Vitor Vaz Pinto no segundo balanço do dia feito no posto de comando instalado em Avelar, no concelho de Ansião, em Leiria.

Já em relação ao incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande no sábado adiantou que neste momento, "85% ou mais do perímetro está em rescaldo e consolidação", sendo que, acrescentou, estão a ocorrer diversas reativações, sobretudo, devido às condições meteorológicas adversas.