Actualidade

Eurodeputados da comissão de inquérito sobre os Papeis do Panamá do Parlamento Europeu estarão na quinta e na sexta-feira em Lisboa, onde terão reuniões com o ministro das Finanças, Mário Centeno, e a ex-ministra Maria Luís Albuquerque.

Segundo o programa da visita, a que a Lusa teve hoje acesso, os eurodeputados da comissão de inquérito que está a investigar alegadas contravenções ou má administração na aplicação das regras europeias relacionadas com o branqueamento de capitais e a elisão e a evasão fiscais (PANA), reúnem-se na quinta-feira, às 17:00, com Mário Centeno.

Os deputados ao Parlamento Europeu vão encontrar-se, ainda na quinta-feira, com o ex-ministro das Finanças Fernando Teixeira dos Santos e o antigo secretário de Estado dos Assuntos Ficais Sérgio Vasques.