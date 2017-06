Actualidade

O Presidente da República timorense disse hoje que o investimento significativo do Governo no sul do país deve ser aproveitado com o fortalecimento dos setores agrícola e turístico, exigindo uma aposta ainda maior na formação de recursos humanos.

O chefe de Estado falava a cerca de 15 quilómetros da vila de Suai, localizada a cerca de 140 quilómetros sudoeste da capital, onde hoje inaugurou o Aeroporto Internacional Comandante-em-Chefe das Falintil Kay Rala Xanana Gusmão.

"Poder desenvolver rapidamente uma agricultura industrializada nesta área que possui grandes potencialidades agrícolas e, em simultâneo construir estradas adequadas e outras infraestruturas básicas para a satisfação das necessidades básicas do nosso povo", disse Francisco Guterres Lu-Olo.