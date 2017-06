Incêndios

Um avião Canadair chega hoje a Portugal proveniente de Marrocos para ajudar no combate aos incêndios na zona centro do país, disse à agência Lusa fonte oficial do Ministério da Administração Interna (MAI).

Hoje, a ministra da Administração Interna, Constança Urbano Sousa, tinha afirmado aos jornalistas que estavam a ser feitos contactos com Marrocos para disponibilizar os meios aéreos possíveis.

Segundo fonte oficial do MAI, Marrocos acaba de disponibilizar um avião Canadair, que chega ainda hoje a Portugal.