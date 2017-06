Incêndios

Onze aldeias de Góis foram hoje evacuadas devido ao alastrar do incêndio que lavra desde sábado no concelho e, "para já, não há necessidade" de abranger outras localidades, informou a Câmara Municipal, estimando melhorias na situação.

Em declarações à agência Lusa, a presidente da Câmara de Góis, Lurdes Castanheira, precisou que as aldeias já evacuadas são as de Cadafaz, Sandinha, Candosa, Capelo, Corterredor, Cabreira, Aldeia Velha, Candosa, Carvalhal do Sapo, Tarrastal e de Folgosa.

"Para já, não há outras, não há necessidade [de evacuar mais aldeias]", acrescentou.