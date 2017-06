Actualidade

O projeto de promoção internacional do imobiliário português 'Houses of Portugal: Value & Style', hoje lançado, quer aumentar em 40% no próximo ano as vendas do imobiliário português a investidores estrangeiros, disseram à agência Lusa os promotores.

De acordo com o presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), o objetivo é que até final do projeto, que terá a duração de dois anos, o peso do investimento estrangeiro no setor passe dos atuais 23% para perto de 30%.

"Atualmente cerca de 23% de todas as transações imobiliárias em Portugal são feitas por cidadãos estrangeiros e nós achamos que há todas as condições para aumentar essa fatia de mercado do investimento estrangeiro para perto dos 30% até final do projeto", afirmou Luís Lima em declarações à agência Lusa.