Incêndios

O Plano Municipal de Emergência de Góis foi ativado às 14:00 de hoje, devido ao incêndio que lavra desde sábado à tarde no concelho, anunciou, em comunicado, a presidente da autarquia, Lurdes Castanheira.

Vinte e sete aldeias do concelho de Góis tiveram hoje de ser evacuadas devido ao alastrar deste incêndio.

O município de Góis faz fronteira com Pedrógão Grande e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, e com o concelho da Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, para onde as chamas progrediram, após deflagrarem no sábado, em Fonte Limpa.