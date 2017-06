Incêndios

Fernanda treme, soluça 'ais' quase silenciosos, junto à casa isolada, no limite da povoação de Sandinha, no concelho de Góis, ameaçada pelo fogo que sobe, violento, a encosta.

Daniel, irmão de Fernanda, o presidente e um funcionário da Junta de Freguesia de Góis, com um 'pik-up' da autarquia, e dois outros homens fazem frente às chamas, com ramos de vegetação verde e uma mangueira abastecida por uma tomada de água.

"Não moro aqui, sou da [aldeia vizinha de] Cabreira, mas tenho aqui todas as minhas coisas, toda uma vida", diz à agência Lusa Fernanda, entre soluços e com evidente dificuldade em articular as palavras.