Pedrógão Grande

O BPI e a Fundação Bancária "la Caixa" vão dar um milhão de euros ao apoio de emergência às vítimas do incêndio que começou no sábado em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, anunciaram hoje aquelas instituições.

Em comunicado, estas instituições bancárias indicam que as "ajudas serão dirigidas especialmente ao realojamento e a garantir a cobertura das necessidades básicas das vítimas, de acordo com as prioridades estabelecidas pela administração local".

As entidades ressalvam, contudo, que o donativo poderá ser completado com contribuições de particulares e empresas numa conta aberta pelo BPI através do IBAN PT50 0010 0000 5512 2890 0015 6 (Conta BPI Solidariedade).