Incêndios

Um dos incêndios que queimou maior área, nos últimos anos, em Portugal, ocorreu em 2003, e começou em Nisa, no distrito de Portalegre, afetando mais de 41 mil hectares, segundo dados oficiais.

Com base nos relatórios disponibilizados no sítio do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), alguns deles provisórios, aquele incêndio teve como causa "incendiarismo", resultou de um ato voluntário, ou seja, foi fogo posto.

O fogo que se iniciou no sábado, em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, que já provocou pelo menos 64 mortos, já tinha consumido cerca de 26 mil hectares.