Actualidade

O presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, justificou hoje o aumento das comissões bancárias cobradas aos clientes com a necessidade de o banco público voltar aos lucros, após sete anos seguidos de prejuízos.

"A CGD tem que ser igual aos outros na rentabilidade porque as regras são iguais para públicos e privados", afirmou o gestor durante a sua intervenção num almoço debate promovido pela Câmara de Comércio Americana em Portugal, em Lisboa.

"Temos a noção do que teria acontecido a um banco com sete anos seguidos de prejuízos se não fosse público", realçou Paulo Macedo, vincando que "só com a reestruturação [em curso] a CGD pode voltar aos lucros".