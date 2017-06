Actualidade

O corpo do militar português morto no domingo num ataque terrorista no Mali deverá chegar na madrugada de quarta-feira à base de Ovar, transportado por um C-130 da Força Aérea, disse à Lusa fonte do ministério da Defesa.

Um avião C-130 da Força Aérea Portuguesa partiu hoje para o Mali para transportar os restos mortais do militar para Portugal, sendo aguardado na base militar de Ovar durante a madrugada de quarta-feira.

O ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, estará presente no aeródromo militar, em Maceda, Ovar, acrescentou a mesma fonte.