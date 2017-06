Confederações

Pepe, que foi vários anos colega de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, afirmou hoje que o avançado está "super motivado" em ajudar Portugal na Taça das Confederações de futebol, apesar dos problemas que está a ter em Espanha.

"O Cristiano Ronaldo é mais um jogador que está super motivado para ajudar Portugal, como sempre o fez", afirmou Pepe na conferência de imprensa de antevisão do encontro de quarta-feira com a Rússia, em Moscovo, da segunda jornada do grupo A.

Na semana passada, o capitão da seleção nacional foi acusado em Espanha do crime de fraude fiscal, no valor de 15 milhões de euros, e a imprensa desportiva avançou que o jogador português pediu para abandonar o Real Madrid, por estar insatisfeito com o tratamento que está a ter no país.