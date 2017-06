Confederações

O selecionador português, Fernando Santos, confia que o sistema do vídeo-árbitro poderá ser melhorado no futuro e considerou que, na Taça das Confederações de futebol, não vale mais a pena discutir a nova tecnologia.

"Não vale a pena falar mais sobre como podia ser ou deve ser. É assim como está e temos que aceitar. Depois da competição, os próprios responsáveis irão de certeza avaliar. Nada é perfeito, só Deus. O futuro dirá se haverá alterações. Tenho a certeza que as pessoas responsáveis vão tomar as melhores decisões", afirmou Fernando Santos.

O selecionador português falava aos jornalistas na Arena Otkrytie, em Moscovo, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de quarta-feira com a Rússia, da segunda jornada do grupo A da Taça das Confederações.