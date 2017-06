Confederações

Fernando Santos afirmou hoje que a Rússia, próximo adversário de Portugal na Taça das Confederações, é uma equipa "muito poderosa" e rejeitou as acusações de que a sua equipa esteja a praticar um tipo de futebol pouco atrativo.

"Eu tenho o meu conceito de bonito. Outros terão um conceito diferente. O meu conceito de bonito é ganhar. Prefiro muito mais ganhar. Se não ganhasse, Portugal não tinha sido campeão europeu e não estaríamos aqui a ter esta conversa. O resto pouco importa. A minha equipa disputa todos os jogos para ganhar. Desde que cheguei, em 21 jogos oficiais, perdemos uma vez", afirmou Fernando Santos.

O selecionador português falava aos jornalistas na Arena Otkrytie, em Moscovo, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de quarta-feira com a Rússia, da segunda jornada do grupo A da Taça das Confederações.