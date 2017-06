Góis

O fogo que lavra em Góis desde sábado à tarde e que mobiliza cerca de mil operacionais está a perder intensidade, disse hoje o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes.

"Já há algumas zonas que estão contidas e a ser eliminadas e o incêndio está a perder proporções e a ficar mais controlado, o que é bastante bom para todo o trabalho que está a ser feito", referiu o governante cerca das 18:15.

Jorge Gomes falava aos jornalistas no posto de comando instalado na Selada do Braçal, no concelho de Góis, distrito de Coimbra, junto à estrada nacional 112, que dá acesso à Pampilhosa da Serra.