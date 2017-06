Actualidade

Investigadores do Porto estão a participar numa missão adotada hoje pela Agência Espacial Europeia (ESA), que visa descobrir planetas semelhantes à Terra e determinar se estes possuem as condições essenciais para o aparecimento de vida.

A missão espacial PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars, ou trânsitos planetários e oscilações das estrelas), na qual participam cientistas do polo do Porto do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA), foi aprovada hoje durante uma reunião do Comité do Programa Científico da ESA, segundo um comunicado do instituto.

Com o PLATO, os investigadores vão poder observar, durante vários anos consecutivos e com grande precisão, milhares de estrelas brilhantes relativamente próximas.