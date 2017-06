Pedrógão Grande

Os clientes que estavam na esplanada do Café da Picha, Pedrógão Grande, ouviram, cerca das 17:30, um "grande estrondo" perto do local onde se suspeitou que caiu um avião de combate a incêndios, acidente não confirmado pela proteção civil.

"Nós estávamos aqui e ouvimos um grande estrondo", afirmou à Lusa João Nunes, um jovem sentado na esplanada do café, junto à Estrada Nacional 2, de fronte de um posto de combustível.

As pessoas das localidades de Louriceira, Picha e Ouzenda foram retiradas pelas autoridades, porque o fumo negro que é visível na zona indicia que estão a poucos metros as chamas dos incêndios que desde sábado alastram na região e que mataram pelo menos 64 mortos no distrito de Leiria.