Pedrógão Grande

O secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, desmentiu hoje à tarde, em Góis, a queda de qualquer avião de combate a incêndios ao serviço da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

"Não houve nenhum acidente ou incidente com qualquer meio aéreo", disse o governante pouco depois das 19:00 num 'briefing' no posto de comando instalado na Selada do Braçal, no concelho de Góis, distrito de Coimbra, junto à estrada nacional 112, que dá acesso à Pampilhosa da Serra.

De acordo com Jorge Gomes, além de aeronaves portuguesas, estão a operar em território nacional aviões de combate a incêndio provenientes de Espanha, França e Itália.