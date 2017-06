Góis

O incêndio que lavra no concelho de Góis desde sábado à tarde mantinha hoje, pelas 19:45, quatro frentes ativas, embora de menor intensidade, de acordo com o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes.

"A situação está a evoluir positivamente e as extensões das linhas de fogo são mais reduzidas. Estamos a viver momentos de menor tensão e a olhar para a situação de outra forma", afirmou Jorge Gomes aos jornalistas num briefing realizado no posto de comando instalado na Selada do Braçal, no concelho de Góis, distrito de Coimbra, junto à Estrada Nacional (EN) 112.

O governante acrescentou que "choveu com intensidade nalguns sítios, o que ajudou no combate ao fogo", tendo adiantado que foram deslocalizadas 150 pessoas de 27 aldeias, retiradas das casas por "mera precaução".