Incêndios

A A13 --- Autoestrada do Pinhal Interior foi hoje reaberta pelas 19:30, após ter estado cortado ao trânsito durante cerca de cinco horas, no concelho de Penela, em Coimbra, devido à ocorrência de incêndios, disse à Lusa fonte da GNR.

O corte da A13 aconteceu pelas 14:25, por causa do fogo que deflagrou no sábado à noite em Penela, no distrito de Coimbra, de acordo com esta força de segurança.

De acordo com a GNR, a Estrada Nacional 2 mantém-se, pelas 21:00 de hoje, cortada ao trânsito em dois troços, um no concelho de Góis (Coimbra) e outro no concelho de Pedrógão Grande (Leiria), devido ao incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande e que já provocou 64 mortos e mais de 150 feridos.