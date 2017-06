Actualidade

Um quadro com um perfil em relevo de Adolf Hitler e uma águia imperial do Terceiro Reich foram recentemente descobertos na Argentina, entre uma grande quantidade de objetos que pertenceram a nazis, anunciaram hoje as autoridades.

Os objetos, esculturas e peças de artesanato na maioria procedentes da Alemanha, foram apreendidas na periferia norte de Buenos Aires, durante buscas efetuadas em dois estabelecimentos comerciais e uma habitação, indicou o ministério da Segurança.

Nenhuma pessoa foi, contudo, detida.