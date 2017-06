Pedrógão Grande

O funeral do bombeiro voluntário de Castanheira de Pera vai decorrer na quarta-feira, às 18:00, na vila do norte do distrito de Leiria, informou à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal.

O corpo de Gonçalo da Conceição Correia, de 40 anos, deverá chegar por volta das 22:30 de hoje e o velório vai realizar-se durante "toda a noite" no quartel da corporação dos Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pera, disse o presidente do município, Fernando Lopes.

O bombeiro morreu no hospital de Coimbra, onde estava internado, depois de ter ficado gravemente ferido pelo incêndio que começou no sábado, em Pedrógão Grande.