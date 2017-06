Actualidade

O corpo do militar português morto no domingo num ataque terrorista no Mali vai chegar esta madrugada a Lisboa e não a Ovar, como previsto, tendo à sua espera o ministro da Defesa e chefes militares.

Fonte oficial do Ministério da Defesa adiantou à agência Lusa que a chegada do corpo do militar está prevista para as 02:30, no Aeródromo Militar de Figo Maduro (AT1), anexo ao Aeroporto de Lisboa, porque o voo previsto diretamente para Ovar foi alterado devido às "condições atmosféricas".

Segundo a mesma fonte, à espera do avião militar que transporta estará o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, o secretário de Estado da Defesa, o Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas, o Chefe do estado Maior do Exército e o Chefe do Estado Maior da Armada.