Actualidade

São Paulo, Brasil, 20 jun (Lusa) O número de pedidos de refúgio no Brasil feitos por cidadãos venezuelanos cresceu 307% no ano passado em relação a 2015, informou hoje o Comité Nacional para os Refugiados (Conare), do Ministério da Justiça do país.

De acordo com um relatório anual divulgado pela instituição, o número de pedidos de refúgio de venezuelanos saltou de 829, em 2015, para 3.375, em 2016.

A crise política e económica da Venezuela tem impulsionado o aumento deste tipo de solicitação, facto que levou o Conselho Nacional de Imigração do Brasil a aprovar uma resolução normativa sobre a concessão de residência temporária a nacional de país fronteiriço.