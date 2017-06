Lazer

Depois de três dias de luto nacional no seguimento do trágico incêndio em Pedrogão Grande, as Festas de Lisboa são retomadas hoje com um concerto de Chico César.

Concerto do aclamado músico brasileiro está marcado para as 22h nos Jardins do Palácio Pimenta do Museu de Lisboa.

Em seguida, na quinta-feira, dia 22,a exposição Sardinhas de Outras Galáxias mostra uma seleção de 150 sardinhas criativas relativas ao certame que irão ser colocadas a concurso – a exposição pode ser visitada até 20 de agosto, das 10h às 20h, no Largo São Julião, e é de entrada é livre.

Continuando a preenchida agenda das Festas de Lisboa 2017, de 23 a 26 deste mês terá lugar o Festival Coros de Verão, em Belém – este ano a iniciativa estende-se ainda ao Castelo de S. Jorge, que se junta a palcos como o Centro Cultural de Belém, os Claustros do Mosteiro dos Jerónimos, o Pavilhão das Galeotas do Museu da Marinha e o Jardim Vasco da Gama.

Esta edição terá 750 os participantes oriundos de sete países – a entrada é livre, mediante levantamento de ingresso na bilheteira do CCB, a partir das 19h.

A partir de sábado (24), é a vez das músicas coral e filarmónica terem destaque: o Com’Paço – Festival de Bandas de Lisboa apresenta seis bandas filarmónicas em vários locais da capital, terminando com um concerto na Praça dos Restauradores, a partir das 21h30, da Banda de Jovens Músicos Com’Paço – a Banda Sinfónica Campesina Friburguense é a convidada especial desta edição e atua amanhã (21), no Aeroporto Humberto Delgado, às 18h.

Já o Ludopolis’17 fará as delícias dos mais novos no Jardim do Campo Grande, de 23 a 25 de junho, das 10h às 20h – bilhetes de crianças €4; bilhetes de adultos €5.

Por fim, o já tradicional Arraial Lisboa Pride está marcado para o próximo sábado, dia 24, no Terreiro do Paço. Esta festa conta com DJs, concertos e várias actividades e a entrada é livre. Já no domingo, próximo dia 25 de junho, o Lumiar será palco da Festa Indiana.