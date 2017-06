Pedrógão Grande

Mais de 200 médicos disponibilizaram-se para ajudar populações nos centros de saúde de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, informou hoje o presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM).

O presidente da SRCOM, Carlos Cortes, lançou o apelo na segunda-feira, nas redes sociais e através de um e-mail endereçado a nove mil médicos da região Centro, sendo que já "mais de 200 médicos" mostraram disponibilidade para prestar apoio no terreno, disse à agência Lusa.

O pedido "de apoio urgente" surgiu na sequência do apelo do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Pinhal Interior Norte e as respostas "vieram de todo o país, incluindo ilhas", de profissionais que "se dispõem a tudo o que for necessário", sublinhou Carlos Cortes.