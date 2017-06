Góis

As aldeias de Saião, Salgado e Mimosa, no concelho de Góis (Coimbra) foram "completamente evacuadas" durante a noite de hoje, disse à Lusa fonte do comando da Guarda Nacional Republicana (GNR).

"Não está lá quase ninguém, mas fomos lá verificar se havia mais alguém", adiantou o operacional, esclarecendo que as chamas "movimentaram-se para norte", pondo em risco outras povoações, que, entretanto, estarão já "livres de perigo".

"Está controlado", resumiu a fonte da GNR, remetendo mais informações para um novo "briefing" a realizar pelas 09:00, no posto de comando operacional instalado próximo de Góis, em cujo conselho já tinham sido evacuadas 27 aldeias na terça-feira.