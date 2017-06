Incêndios

A circulação continua hoje impedida no troço da Estrada Nacional (EN) 2 em Góis (Coimbra), mas já reabriu em Pedrógão Grande (Leiria), onde também esteve cortada devido ao incêndio que deflagrou no sábado, disse fonte da GNR.

O troço no concelho de Pedrógão Grande da EN2 foi reaberto ao trânsito "cerca das 23:30 de terça-feira", mantendo-se cortada esta via no município de Góis, disse a fonte do comando-geral da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Devido ao fogo em Pedrógão Grande, que já provocou 64 mortos e mais de 150 feridos, segundo o balanço mais recente, a EN 236 continua também cortada ao trânsito, no concelho de Castanheira de Pera (Leiria), e a alternativa é o Itinerário Complementar (IC) 3, informou a GNR.