Góis

Os meios aéreos de combate a incêndios vão começar a operar a partir das 07:30, no concelho de Góis, disse à Lusa o segundo comandante da proteção civil de Coimbra.

O comandante António Oliveira explicou que dada a situação meteorológica favorável, "céu limpo e com menos fumo", estão reunidas as condições para ativar os meios aéreos de combate aos incêndios, "o que está programado para acontecer a partir das 07:30".

O incêndio em Góis, que deflagrou no sábado, mobilizava esta manhã 1.126 operacionais, que combatiam as chamas com o apoio de 396 viaturas.