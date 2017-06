Actualidade

Mais de 340 médicos ficaram sem acesso à especialidade médica no concurso que terminou na terça-feira, um aumento de 63% relativamente ao ano passado, segundo a Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM).

A estes 347 médicos, de acordo com um comunicado da ANEM, juntam-se outros 266 clínicos que desistiram do concurso e que tentarão a candidatura no próximo ano, "agravando assim o problema da insuficiência de vagas para especialidade".

A ANEM destaca a "forma harmoniosa" como decorreu o processo de escolha de vagas, a publicação atempada do calendário para a escolha da área de especialização e do mapa final de vagas, assim como a divulgação online e em tempo real das vagas disponíveis a concurso pela plataforma desenvolvida pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.