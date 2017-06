Actualidade

O ministro da Saúde anunciou hoje a abertura do concurso para assistentes graduados seniores e consultores, classificação que a tutela acredita motivar os profissionais mais velhos e com maior formação para permanecerem no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Adalberto Campos Fernandes falava na Comissão Parlamentar da Saúde onde decorre uma audição sobre a política geral de saúde e outros assuntos de atualidade, como os jovens médicos que anualmente ficam sem acesso à formação especializada.

Para o ministro, os concursos deverão ser abertos até setembro e deverão evitar "o que está a acontecer", que é a saída de médicos para o setor privado, as reformas e a emigração destes profissionais.