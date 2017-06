Actualidade

Os concursos de empreitadas de obras públicas promovidos até maio mais do que duplicaram face ao período homólogo de 2016, para 1.252 milhões de euros, atingindo o volume mais elevado desde 2010, divulgou hoje a AICCOPN.

Segundo a edição de junho do Barómetro das Obras Públicas da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), o total de contratos celebrados e reportados no Observatório das Obras Públicas nos primeiros cinco meses de 2017, no âmbito de concursos de obras públicas, somou 389 milhões de euros, mais 77% do em igual período de 2016, altura em que se obtiveram "os piores registos desde início desta série, iniciada em 2010".

"No entanto - nota - o diferencial entre obras públicas anunciadas e contratação celebrada continua a crescer de forma muito significativa, atingindo já os 863 milhões no corrente ano".