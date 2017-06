Actualidade

A cultura de centeio, trigo, aveia e cevada diminuiu em maio devido às altas temperaturas e escassa precipitação em abril, mas há perspetivas de boa campanha na cereja, anunciou hoje o INE.

A seca afetou a campanha de regadio por todo o Alentejo e obrigou à redução das áreas das culturas de primavera/verão, depois de no final de maio a percentagem de água no solo, em relação à capacidade de água utilizável pelas plantas, ter diminuído no Centro e Sul face aos valores dos finais de abril.

As altas temperaturas e escassa precipitação em abril, anteciparam a conclusão do ciclo vegetativo e provocaram uma quebra na produção de matéria verde, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).