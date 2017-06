Pedrógão Grande

O primeiro-ministro, António Costa, e outros membros do Governo juntam-se hoje aos deputados, na escadaria principal da Assembleia da República, no cumprimento do minuto de silêncio pelas vítimas do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande.

António Costa estará também depois presente na sessão solene plenária, pelas 15:00, na Assembleia da República.

A decisão de apelar à realização de um minuto de silêncio à escala nacional, hoje, às 13:00, foi tomada na terça-feira, em conferência de líderes parlamentares, e anunciada pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.