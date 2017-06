Góis

O incêndio de Góis continuava ao início da tarde de hoje com duas frentes ativas, mas a ceder a meios, sendo previsíveis algumas reativações durante o dia, disse o comandante das operações de socorro, Carlos Tavares.

"Estamos a contar com algumas reativações, atendendo ao aumento de temperatura e também à velocidade de vento, situações que, no terreno, estamos a tentar controlar de forma eficaz", explicou aos jornalistas no posto de comando situado próximo da aldeia de Cadafaz, em Góis.

O responsável referiu que a intenção é "dominar o incêndio o mais rápido possível" e aproveitar "a ajuda da entrada de humidade junto às 18:00/19:00".