Alan terminou a carreira de futebolista e é, desde hoje, o responsável pelas relações institucionais do Sporting de Braga.

"Um grande clube como o Sporting de Braga precisa de símbolos, de património humano. Temos vários jogadores com essas qualidades, com a mística do que deve ser este clube, e o Alan tem isso tudo, como o têm outros que estão na estrutura, como o Custódio, o Castanheira, o Paulo Jorge, o Wender ou o Abel, o nosso treinador", afirmou o presidente dos bracarenses, António Salvador, em conferência de imprensa.

Numa sala repleta com todos os jogadores do plantel, equipa técnica, 'staff' da SAD e demais funcionários, o presidente 'arsenalista' notou que "chegou ao fim o ciclo de Alan como jogador", mas o ex-jogador "vai continuar a servir" o clube, agora como responsável das relações institucionais.