Actualidade

O escritor angolano José Eduardo Agualusa, distinguido hoje com prémio literário internacional de Dublin, fez um discurso de agradecimento com um elogio às bibliotecas públicas e ao ato de ler, como atitude contra o ódio e a violência.

José Eduardo Agualusa foi distinguido hoje na República da Irlanda com o prémio literário internacional de Dublin, pela tradução inglesa do romance "Teoria Geral do Esquecimento".

Depois de receber o galardão, no valor de 100 mil euros, José Eduardo Agualusa deu a palavra ao tradutor Daniel Hahn - com quem repartirá o prémio -, que leu o discurso de agradecimento do escritor em inglês.