Góis

Habitantes de três aldeias do concelho de Góis que tinham sido evacuadas devido ao incêndio que lavra desde sábado regressaram ao início da tarde de hoje às suas casas, informou o comandante das operações de socorro, Carlos Tavares.

Segundo o responsável, regressaram a casa os habitantes das aldeias de Sobral Bendito, Cabreira e Cadafaz.

"As pessoas já regressaram de forma tranquila, de forma segura. Já estão nas suas casas com o apoio do gabinete social da Câmara Municipal de Góis", explicou.