Pedrógão Grande

O ministro do Planeamento disse hoje que vai ser criado um fundo financeiro a partir da solidariedade dos portugueses para apoiar a reconstrução das habitações e da vida das pessoas afetadas pelo incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande.

"Amanhã [quinta-feira], em Conselho de Ministros, já faremos a aprovação da constituição desse fundo e já acordámos com Pedrógão Grande e com os outros municípios" (Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pêra), afirmou o ministro do Planeamento e das Intraestruturas, Pedro Marques, em frente aos Paços do Concelho de Pedrógão Grande.

O governante manifestou um grande reconhecimento aos portugueses neste enorme esforço nacional de solidariedade e disse que o Governo irá procurar coordenar todos os apoios recebidos, nomeadamente financeiros, para a criação deste fundo que será articulado com os três municípios.