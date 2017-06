Pedrógão Grande

O líder da bancada do PS afirmou hoje à agência Lusa que os socialistas estão disponíveis para viabilizar a proposta do PSD referente à criação de uma comissão técnica independente sobre as causas do incêndio de Pedrógão Grande.

"O PS nada tem a opor a essa proposta", declarou Carlos César, dando assim um sinal político de que a comissão proposta pelo PSD deverá reunir apoio maioritário na Assembleia da República para avançar já.

Carlos César estará hoje, ao fim da tarde, na qualidade de presidente do PS, em Castanheira de Pera, no funeral do bombeiro Gonçalo da Conceição Correia, de 40 anos, que morreu nos Hospitais da Universidade de Coimbra após ter ficado gravemente ferido no combate ao incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, distrito de Leiria.